Brutale Vergewaltigung in Oberndorf: Die Öffentlichkeit ist jetzt ausgeschlossen

Das Rottweiler Landgericht will nur die schwersten Fälle im Verfahren gegen einen 38-jährigen Oberndorfer verhandeln. Und es hat eine drohende Retraumatisierung im Blick.

Eine langjährige Freiheitsstrafe droht einem 38-jährigen Mann aus Oberndorf, der wegen schwerer Vergewaltigung einer 21-Jährigen derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Über anderthalb Jahre soll er die junge Frau vielfach missbraucht und auch schwer verletzt haben. Der Mann aus Oberndorf soll sein Opfer mit einer Pistole und Drohungen gegen ihre Familie gefügig gemacht haben.

Seit Anfang Juli wird gegen den Mann am Rottweiler Landgericht verhandelt. Dem dritten Prozesstag ging nun ein Rechtsgespräch voraus, von dem der Vorsitzende der Kammer, Karlheinz Münzer, berichtete.

Die schwersten Vorwürfe werden weiter verfolgt

Dabei habe man sich darauf geeinigt, sich auf die schwersten Anklagepunkte zu beschränken. Das sind die Fälle, bei denen der 38-Jährige der jungen Frau so schwere innere Verletzungen zufügte, dass sie lebensgefährlich verletzt wurde und die vaginalen Verletzungen durch Peitschenhiebe oder das laut Anklage siebenfache Durchstechen der Schamlippen mit einer Tattoo-Kanüle.

Diese Anklagepunkte werden also weiter verhandelt. Der Angeklagte wolle in diesen Fällen geständig sein, erwarte dadurch aber auch eine geringere Strafe. Die habe das Gericht zunächst nicht zugesagt. Man erwarte ein „qualifiziertes Geständnis“, so Münzer.

Vorläufig eingestellte Fälle können sich dennoch auswirken

Das wäre für die junge Frau wichtig. Und ebenso wichtig wäre für sie, zu wissen, wann der Angeklagte Haftlockerungen oder Urlaub bekomme und wann er entlassen werde: Das Opfer wünsche ein Kontaktverbot. Klargestellt wurde auch, so Münzer, dass die eingestellten Fälle sich dennoch auf die Strafhöhe auswirken können. Die könnte dann bei maximal acht Jahren und sechs Monaten liegen.

Öffentlichkeitsausschuss bis zur Urteilsverkündung

Der weitere Prozessverlauf bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Denn die ist nun bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen. Das heißt: Auch die Plädoyers und das dem Angeklagten zugestandene letzte Wort finden unter Öffentlichkeitsausschuss statt.

Es gehe bei den weiteren Vernehmungen, aber auch bei den psychiatrischen und rechtsmedizinischen Gutachten um die Intimsphäre des Angeklagten und der jungen Frau, ihr drohe eine Retraumatisierung, so der psychiatrische Sachverständige.

Aus diesem Grund wurden für ihre Vernehmung nicht nur Presse und Zuschauer, sondern auch der Angeklagte aus dem Gerichtssaal verbannt. Er konnte die Vernehmung allerdings per Video verfolgen.

Das sei unerlässlich, stellte der Vorsitzende klar. Sonst drohten der jungen Frau schwerwiegende Nachteile für ihre Gesundheit, von Herzrasen bis Alpträumen. Sie habe laut Psychiater Ralf Kozian eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Zudem, so Münzer, gehe es nun auch um mögliche psychische Störungen bei dem 38-Jährigen.

Schutzwürdige Interessen

Ein weiterer Grund, dass nun nicht öffentlich weiter verhandelt wird: Es werden auch Videos und Bilder gezeigt, einerseits Aufnahmen, die offenbar der Angeklagte gemacht hat, andererseits solche, die die Verletzungen der jungen Frau dokumentieren. Dies seien, so Münzer, „schutzwürdige Interessen“. Er stellte aber auch klar: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Nach aktuellem Stand wird das Urteil am Mittwoch, 20. August fallen.

