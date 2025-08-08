Brutale Vergewaltigung in Oberndorf: Die Öffentlichkeit ist jetzt ausgeschlossen

Das Rottweiler Landgericht will nur die schwersten Fälle im Verfahren gegen einen 38-jährigen Oberndorfer verhandeln. Und es hat eine drohende Retraumatisierung im Blick.
Eine langjährige Freiheitsstrafe droht einem 38-jährigen Mann aus Oberndorf, der wegen schwerer Vergewaltigung einer 21-Jährigen derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Über anderthalb Jahre soll er die junge Frau vielfach missbraucht und auch schwer verletzt haben. Der Mann aus Oberndorf soll sein Opfer mit einer Pistole und Drohungen gegen ihre Familie gefügig gemacht haben.