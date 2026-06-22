Brutale Entführung in Villingen: Jetzt beginnt der Prozess gegen fünf Männer und zwei Frauen

Ein 24-Jähriger wird in eine Falle gelockt, brutal misshandelt, gefesselt und schwer verletzt zurückgelassen. Fast neun Monate später beginnt nun vor dem Landgericht der Prozess.

Mit einem angeblich lukrativen Drogengeschäft soll der 24-Jährige in der Nacht auf den 2. Oktober 2025 an die St.-Konrads-Kirche in Villingen gelockt worden sein. Doch statt eines Geschäfts erwartete ihn nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein minutiös geplanter Überfall. Am Dienstag beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Konstanz der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.

Auf der Anklagebank sitzen zunächst fünf junge Männer (zwischen 19 und 21 Jahre alt) und zwei 20-jährige Frauen. Sie sollen den damals 24-Jährigen gemeinschaftlich überfallen, beraubt und gegen seinen Willen verschleppt haben. Ein weiterer Tatverdächtiger, der erst später gefasst wurde, soll ebenfalls noch angeklagt werden und sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit den übrigen Beschuldigten vor Gericht verantworten.

Gezielt in eine Falle gelockt

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter den Mann gezielt an den abgelegenen Treffpunkt in der Villinger Südstadt lockten – und zwar über einen Bekannten. Um nicht erkannt zu werden, sollen sie sich maskiert und teilweise falsche Namen verwendet haben. Als der 24-Jährige bemerkte, dass etwas nicht stimmte und fliehen wollte, sollen die Täter ihn bedroht haben.

Laut Anklage wurde der Mann von mehreren Angreifern mit Schlägen und Tritten attackiert. Mindestens einer der Täter soll zudem eine Eisenstange mitgeführt haben. Der Geschädigte erlitt schwerste Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft nennt unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma, einen Schädelbruch, einen Bruch der Nasenscheidewand sowie zahlreiche weitere Verletzungen und Einblutungen. Zeitweise habe sogar Lebensgefahr bestanden.

Entführt und schwer verletzt ausgesetzt

Doch damit war die Tat nach Überzeugung der Ermittler noch nicht beendet. Der 24-Jährige soll gefesselt, gegen seinen Willen in ein Auto gebracht und zum Pfadfinderheim am Friedengrund verschleppt worden sein. Dort ließen ihn die Täter trotz seiner schweren Verletzungen zurück. Erst nachdem sie befürchtet haben sollen, dass der Mann sterben könnte, wurde der Notruf verständigt.

Während ein Teil der Gruppe den Verletzten bewachte, sollen andere Beteiligte mit seinem Wohnungsschlüssel in seine Wohnung eingedrungen sein. Dort sollen sie unter anderem eine Spielkonsole und Betäubungsmittel entwendet haben.

Männer sitzen in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem gemeinschaftlichen besonders schweren Raub, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Aussetzung und schweren Wohnungseinbruchdiebstahl vor. Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende Juli erwartet. Die fünf angeklagten Männer sitzen unter anderem wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, die Frauen befinden sich auf freiem Fuß.