Brutale Entführung in Villingen: Jetzt beginnt der Prozess gegen fünf Männer und zwei Frauen

Ein 24-Jähriger wird in eine Falle gelockt, brutal misshandelt, gefesselt und schwer verletzt zurückgelassen. Fast neun Monate später beginnt nun vor dem Landgericht der Prozess.
Mit einem angeblich lukrativen Drogengeschäft soll der 24-Jährige in der Nacht auf den 2. Oktober 2025 an die St.-Konrads-Kirche in Villingen gelockt worden sein. Doch statt eines Geschäfts erwartete ihn nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein minutiös geplanter Überfall. Am Dienstag beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Konstanz der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.