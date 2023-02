1 Auf dem Schulhof in Seedorf kam es an einem Samstagmorgen zu der brutalen Attacke. Foto: Otto

Nach der brutalen Attacke auf einen 22-Jährigen in Seedorf erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes durch Unterlassen. Die beiden mutmaßlichen Täter sind 14 Jahre alt. Sie haben die Tat mit dem Handy gefilmt.









Nicht nur die brutale Tat selbst, sondern auch das jugendliche Alter der mutmaßlichen Täter hatte im November für Fassungslosigkeit weit über Seedorf hinaus gesorgt. Die Jugendlichen sitzen seit der Tat in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte ein beschleunigtes Verfahren angekündigt. Jetzt ist klar: Die weiteren Ermittlungsergebnisse haben den Vorwurf untermauert.

Jugendliche waren polizeibekannt

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, wird Anklage gegen die beiden 14-Jährigen vor der Jugendkammer des Landgerichts erhoben. Es geht um Raub und versuchten Mord durch Unterlassen. Den Beschuldigten wird in der Anklage vorgeworfen, am 12. November in Seedorf einen 22-Jährigen beraubt und in einem Schulhofbereich niedergeschlagen zu haben. Dabei sollen die beiden polizeibekannten Jugendlichen mit einer solchen körperlichen Gewalt gegen ihr Opfer vorgegangen sein, dass sie von Lebensgefahr ausgingen.

Die Tat mit dem Handy gefilmt

Anschließend sollen sie ihn hilflos und ohne Bewusstsein zurückgelassen haben. Die Tat hätten sie mit ihrem Mobiltelefon gefilmt. Die Beschuldigten befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Näheres zu den beiden 14-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt gegeben.