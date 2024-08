34-Jähriger aus VS stirbt in Berlin – Freunde sammeln jetzt Spenden

1 Die Berliner Polizei in Neukölln – hier kam es zu der Messerattacke, durch die ein 34-Jähriger aus VS starb. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Eine Bluttat in Berlin schockt viele Menschen in VS – denn das Opfer ist ein junger Mann, der in der Doppelstadt aufgewachsen ist. Nun sammeln seine Freunde Spenden.









Seit Sonntag verbreitete sich die traurige Nachricht wie ein Lauffeuer unter den Freunden und Bekannten in Villingen-Schwenningen: Ein 34-Jähriger aus VS, der in Berlin Opfer einer brutalen Messerattacke wurde, ist an den Folgen gestorben.