Brunnenhock in Owingen: Großer Andrang und viel Geschunkel

1 Die Dreier-Vorstandsspitze der Owinger Musikkapelle, Dietmar Volm(von links), Markus Bieger und Stefanie Hipp (rechts), übernahmen zusammen mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder (Dritter von links) und Bürgermeister Heiko Lebherz das feierliche Anzapfen. Foto: Bäurle

Wenn in Owingen ein Fest steigt, dann lässt man sich auch nicht durch die kühle Witterung von einem Besuch abhalten. Dies zeigte sich am Wochenende bei der zweitägigen Brunnenhockete der Musikkapelle, die viele Gäste aus der Umgebung anzog.









Los ging das Programm im und vor dem Zelt beim Rathaus am späten Samstagnachmittag mit dem Handwerkervesper, das vom Musikverein Balingen umrahmt wurde. Dieser freute sich über viele Zuhörer, die dem „Nessaja“ von Peter Maffay lauschen durften oder bei einem Beatles-Medley in Nostalgie schwelgten. Hier wurden bekannte Titel wie „Yesterday“, „Eight Days A Week“ oder „Let It Be“ kredenzt. Zudem „rief“ die Kapelle – wie schon Robbie Williams – ihrem Publikum zu „Let Me Entertain You“ oder sorgte mit dem Paso Doble „Don Pedro“ für Begeisterung.