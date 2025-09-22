Brunnen in Heiligenzimmern: Bußgeld drohte bei Verwüstung des Brunnens

Um an das wichtige Gut sauberes Trinkwasser zu erinnern, feierte Heiligenzimmern ein Brunnenfest. Der letzte erhaltene öffentliche Brunnen im Dorf wurde vor 150 Jahren installiert.
Öffentliche Brunnen waren vor 150 Jahren in jedem Dorf der Umgebung zu finden und waren die vorrangige Wasserquelle für Mensch und Tier. Die Dorfleute holten am Brunnen Wasser zum Kochen, Trinken und Waschen. Heutzutage, da Frischwasser aus jedem Wasserhahn im Hause sprudelt, kann man sich kaum mehr vorstellen, wie anstrengend die Wasserbeschaffung war. Auch das Vieh musste zum Saufen an den Dorfbrunnen getrieben werden.