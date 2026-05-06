Die Strafverfolgung jüdischer Beschneider in Belgien sorgt für Kritik aus Israel und den USA. Wird aus dem Rechtsstreit ein diplomatischer Konflikt?
Belgien sieht sich wegen der strafrechtlichen Verfolgung von jüdischen Beschneidern (Mohalim) scharfer Kritik der israelischen und amerikanischen Regierung ausgesetzt. Mit der geplanten Anklageerhebung reihe sich Belgien zusammen mit Irland in eine kurze und schändliche Liste von Ländern ein, die das Strafrecht einsetzten, um Juden für die Ausübung des Judentums zu verfolgen, kritisierte Israels Außenminister Gideon Saar nach dem Bekanntwerden einer Verfahrensentscheidung der Staatsanwaltschaft in Antwerpen.