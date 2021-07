3 Prächtige Stimmung und volle Ränge (links) bei "FrontRear" am Samstag. Foto: Schwarzwälder Bote

Veranstaltung: "Brühlpark-Festival" kommt in Calw gut an / Wetter allgemein passabel

Das "Brühlpark-Festival" in Calw war seit langer Corona-bedingter Veranstaltungs-Dürre wieder ein Lichtblick für die Branche und die Menschen der Hesse-Stadt. Daher waren die Veranstaltungen und Food-Trucks gut besucht am Wochenende.

Calw. Die Regenjacke braucht es dann am Sonntagmittag doch, als ein kurzer Nieselregen mal wieder vergessen lässt, dass doch eigentlich Sommer ist.

Allerdings tut das dem Andrang im Calwer Brühlpark keinen wirklichen Abbruch. Am Morgen ging mit dem ökumenischen Gottesdienst der letzte Programmpunkt des ersten Festival-Teils über die Bühne. Trotz des Wechselwetters will Veranstalter Jürgen Ott nicht groß wehklagen, gibt aber zu: "Petrus hat nicht immer in unserem Sinne gehandelt." Doch man ist zufrieden mit den Besucherzahlen – zumindest am eigentlichen Wochenende. Am Freitag, als DJ Harry Garcia auflegte, war der Besucherzustrom überschaubar. "Das war nicht so dolle", räumt der Organisator ein. Dafür sei der Samstag "gigantisch" gewesen, jubiliert Ott, der in Calw nicht nur als Veranstalter, sondern auch als umtriebiger Gewerbevereins-Vorsitzender bekannt ist.

Nur 60 Prozent Auslastung

Über den Tag verteilt seien um die 1500 Gäste zum Brühlpark gepilgert, wirft sein Veranstalter-Kollege Tom Sanchez ein. Allerdings, das ist den beiden Herren wichtig, sei man zu keiner Zeit an die Besuchergrenze gestoßen. Die beträgt nämlich 60 Prozent der normalen Prä-Corona-Auslastung – und das auch nur, weil man sich auf die 3Gs (geimpft, getestet, genesen) einließ, sonst wäre die Kapazität nochmals um 30 Prozent heruntergeschraubt worden.

Dennoch war die Freude auch bei den Besuchern groß. "Viele haben gesagt, wie schön es ist, dass endlich wieder was stattfindet", erzählt Ott aus seinen Gesprächen. Auch am Samstag, als die Band "Front Rear" auftrat, war die Feierlust bei den gut 400 Besuchern groß. "Die sind gut mitgegangen", meint Ott. Doch auch hier hatte Petrus wieder wettertechnisch seine Finger im Spiel: "Mit der Zugabe hat der Regen eingesetzt." Für die Fans reichte es noch, das Veranstalter-Team wurde beim Aufräumen dann von einem heftigen Regenguss durchweicht.

Trotz allem ziehen Sanchez und Ott ein positives Fazit – übrigens auch mit Blick auf die Corona-Maßnahmen. Alle Besucher seien "vernünftig" gewesen, hätten sich an die Regeln gehalten. Beide können sich gar eine Neuauflage 2022 vorstellen. Auch der lokale Ansatz, bei Bands wie Food-Trucks, kam gut an.

Nun wartet am kommenden Wochenende Teil zwei der Veranstaltung. Wieder mit Food-Trucks, aber mit anderen Bands. "The Booze Bombs" und "Purple Family" treten auf. In Calw hofft man, dass Teil zwei des "Brühlpark-Festivals" ähnlich erfolgreich verläuft wie jetzt der erste.