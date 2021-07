1 Beim zweitem Teil des Brühl-Festivals war in Calw am Wochenende einiges los. Ein Glück: Das Wetter hielt. Foto: Wurster

Nein, es war kein "Cold Cloudy Day", kein kalter regnerischer Tag, wie ein Titel der Booze Bombs lautete. Auch David Readman, Sänger von Purple Family, kündigte mit "Crying in the Rain" von Whitesnake einen Song an, in dem der Regen eine Rolle spielte. Was viele kaum zu hoffen wagten: Beim zweiten Teil des Brühl-Festivals blieb es trocken.

Calw - So gewaltig wie bei FrontRear am 10. Juli (wir berichteten) war der Zulauf nicht. "Wegen des schlechten Wetters und der unsicheren Vorhersagen lief der Vorverkauf nicht gut", sagte Initiator und Organisator Tom Sanchez von PROCiTY Marketing & Events im Gespräch mit unserer Zeitung. Er war es, der unter dem Motto "Kultur macht wieder auf" die Idee zu der Veranstaltung hatte. Er holte Manuel Friebolin von MF Light & Sound ins Boot, der sich um Technik, Licht und Ton kümmerte. Sanchez organisierte die Food Trucks, die eine breite Palette von Speisen anboten, und sorgte zusammen mit Jürgen Ott von Concetera für die Verpflichtung der Künstler.

Leute noch verhalten

"Wir ergänzen uns", lautete Friebolins Fazit. Und: "Wir sind gespannt auf das Feedback." Schon jetzt ist daran gedacht, wieder ein Festival auf dem Brühl zu veranstalten. "Nach dem ersten Mal denkt man über Änderungen nach", so Friebolin weiter.

Noch sind die Leute angesichts der Pandemie verhalten, was den Besuch von Veranstaltungen anbelangt. Auch dass dürfte dazu beigetragen haben, dass der Besuch am Wochenende die Erwartungen nicht ganz erfüllte. Ott: "Dass sich die Menschen noch zurückhalten, höre ich auch von anderen Veranstaltern."

Umso wichtiger war es Sanchez, Friebolin und Ott, den Besuchern des Brühl-Festivals ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Der Zugang war strenger geregelt als es die augenblickliche Pandemie-Lage zugelassen hätte. Rein kam nur, wer getestet, genesen oder geimpft war. Am Eingang gab es ein Testzentrum, wo sich laut Ott rund 100 Besucher testen ließen. Und diejenigen, die kamen, waren froh, dass wieder was los ist. Diesen Satz bekamen die drei Veranstalter immer wieder zuhören; und sie freuten sich, dass die Stadt das Gelände zur Verfügung gestellt hatte.

Eine Stadt der Musik

Calw ist eine Stadt der Musik. Das gilt von der Klassik bis zum Rock. Es braucht nicht immer auswärtige Künstler, um ein anspruchsvolles Programm zu bieten. Wenn auch beide Bands, die am Wochenende aufgetreten sind, von auswärtigen Kräften unterstützt wurden.

Am Freitag standen die Lokalmatadoren The Booze Bombs auf der Bühne. Dass sie sich als heißeste Rockabilly-Band im Süden Deutschlands sehen, ist keineswegs übertrieben. Sängerin Annie Leopardo schafft es schnell, mit dem Rock‘n‘Roll der frühen Fünfziger das Publikum in Stimmung zu bringen. Zumal Gastmusiker Dynamite White, auch auf den CDs der Schnapsbomben zu hören, mit seiner Mundharmonika bei Titeln wie "Hangover Blues" und "Take my Heart" für zusätzlichen Drive sorgte. Dabei unternahmen sie auch kleine musikalische Ausflüge nach Italien und Mexiko.

Am Samstag stand dann mit Vitek Spacek ein weiterer Calwer Musiker auf der Bühne. Mit Purple Family spielt der Gitarrist Klassiker von Whitesnake und Deep Purple. Dabei glänzte Vitek immer wieder mit seinen atemberaubenden Soli, von Hardrock-Fans der Altersklasse Ü50 mit Kennermiene goutiert. Das alles wäre nichts ohne hervorragende Mitmusiker, allen voran Sänger Readman, ein Typ, der jedes Publikum um den Finger zu wickeln weiß.

Natürlich fehlte kein Klassiker der beiden Bands. Sei es "Is it Love?" und "Here I go again" von Whitesnake oder "Woman from Tokyo" und "Child in Time" von Deep Purple. Als erste Zugabe erklang dann "Smoke on the Water" mit dem wohl bekanntesten Gitarrenriff des Rock. Auf dem "Highway to Hell" von AC/DC ging es dann kurz nach 22.30 Uhr nach Hause.