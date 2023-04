Trucker-Treff in Haigerloch Brummi-Szene im Fokus der Polizei

Blitzblank polierte Trucks, die mit Einbruch der Dämmerung leuchteten wie Weihnachtsbäume, eine Menge an Leuten: das Trucker-Treffen bei der Firma Transporte Sauter in Owingen übertraf alle Erwartungen. Viel Kritik dort gab es jedoch an der Polizei.