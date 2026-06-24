Brüder-Paar beim FC Holzhausen: Mit brüderlicher Liebe zurück in die Oberliga

Jovan und Vladan Djermanovic konnten den Relegations-Doppelpack mit dem FC Holzhausen und dem FC Hechingen erfolgreich hinter sich bringen.

Sonntag, 18.35 Uhr. Auf dem Rasen des Panorama-Stadions in Holzhausen brechen alle Dämme, nachdem FC-Keeper Julian Hauser den entscheidenden Elfmeter von Lahrs Johannes Wirth pariert hatte. Der Aufstieg in die Oberliga war geschafft, Spieler und Trainer ließen ihren Emotionen freien Lauf. Mittendrin: Jovan und Vladan Djermanovic. „In dem Moment ist einfach alles aus mir herausgebrochen“, erinnert sich Jovan, der ältere der beiden Brüder, ein paar Tage später.

Doppelter Triumph Dieser emotionale Ausbruch hatte natürlich viel mit den körperlich und mental strapaziösen 120 Minuten und dem anschließenden Elfmeterschießen gegen den SC Lahr zu tun. Aber eben nicht nur. Denn für die Djermanovic-Brüder war diese Partie bereits das zweite alles entscheidende Duell des Wochenendes. Jovan ist Co-Trainer des FC Hechingen, Vladan der sportliche Leiter – gemeinsam konnten sie sich nach dem 4:2-Erfolg gegen den TSV Benzingen in Straßberg über den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern freuen.

„Die letzten Wochen waren schon extrem anstrengend. Dieser doppelte Druck in Holzhausen und Hechingen, die viele Zeit und Energie die wir investiert haben“, gibt Jovan Djermanovic, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde und zuletzt unter anderem in Reutlingen, Villingen und Echterdingen kickte, einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Dementsprechend groß war die Freude der Brüder, als dieser Druck endlich von ihnen abfiel. Zumal beide in der Hitzeschlacht von Holzhausen als Joker eine entscheidende Rolle einnahmen. „Natürlich war es ein Schlag ins Gesicht, als ich heute Morgen die Aufstellung gesehen habe“, berichtet Vladan von seiner Einteilung auf der Ersatzbank. „Aber in so einem Spiel muss man sein Ego einfach hinten anstellen. Als ich reingekommen bin, war mir klar, dass es in Unterzahl ein Kampf für uns wird. Also habe ich einfach nur versucht, der Mannschaft zu helfen“, so der 22-Jährige. Dieses Vorhaben setzte er ausgezeichnet um, warf sich in jeden Zweikampf und schlüpfte nach seiner Einwechslung in der 48. Minute im Laufe der Partie in unterschiedliche Rollen – zum Schluss sogar als rechter Innenverteidiger in der Dreier-Abwehrkette. „Vielleicht ist das ja nächste Saison seine Rolle“, scherzte Holzhausens Cheftrainer Daniel Seemann nach der Partie mit seinem jungen Schützling.

Déjà-vu vom letzten Mal

Auch Jovan, der 20 Minuten nach seinem Bruder den Rasen betrat und teilweise ebenfalls in ungewohnter Position auf der Sechs agieren musste, sprach von diesem Kampfgeist: „Es war einfach brutal warm, wir waren in Unterzahl – wir mussten uns richtig abackern. Da hat uns dann sicherlich auch das Adrenalin weiter getragen, als es sonst möglich gewesen wäre. Das Adrenalin, aber auch die Erinnerungen an die vergangene Saison, als man in der Relegation am Türk. SV Singen scheiterte. „Ich habe mich während des Spiels daran erinnert, wie sehr das letztes Jahr geschmerzt hat. Das wollte ich auf keinen Fall noch mal erleben – und ich denke, das ging einigen der Jungs so“, vermutet Vladan.

Felsenfeste Überzeugung

Vielleicht war es dieser unbedingte Wille, der die Holzhausener am Ende zum Sieg im Elfmeterschießen trug. Jovan Djermanovic, der beim Ausgleichstreffer durch Lars Czerwonka in der 14. Minute der Nachspielzeit beinahe ebenfalls seinen Kopf im Spiel hatte („Wenn Lars ihn nicht macht, mache ich ihn!“), glaubt das jedenfalls: „Von draußen hatte ich schon den Gedanken: ,Oh nein, das ist rum!’ Aber als ich dann auf dem Rasen stand, war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das schaffen werden!“