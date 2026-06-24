Brüder-Paar beim FC Holzhausen: Mit brüderlicher Liebe zurück in die Oberliga

Jovan und Vladan Djermanovic konnten den Relegations-Doppelpack mit dem FC Holzhausen und dem FC Hechingen erfolgreich hinter sich bringen.
Sonntag, 18.35 Uhr. Auf dem Rasen des Panorama-Stadions in Holzhausen brechen alle Dämme, nachdem FC-Keeper Julian Hauser den entscheidenden Elfmeter von Lahrs Johannes Wirth pariert hatte. Der Aufstieg in die Oberliga war geschafft, Spieler und Trainer ließen ihren Emotionen freien Lauf. Mittendrin: Jovan und Vladan Djermanovic. „In dem Moment ist einfach alles aus mir herausgebrochen“, erinnert sich Jovan, der ältere der beiden Brüder, ein paar Tage später.