Brüder im Fußball: Zwei Techniker im Zentrum des FC Hechingen

Nach langen Jahren sind die beiden Akkaya-Brüder beim FC Hechingen in dieser Saison wiedervereint. Gemeinsam wollen Olcay und Kaan beim Bezirksligisten erfolgreich sein
Kurioserweise haben Olcay und der drei Jahre jüngere Kaan Akkaya noch gar nicht oft in Mannschaften zusammengespielt. „Ganz früher in Hechingen in der Jugend, bevor ich dann nach Balingen gewechselt bin“, erinnert sich der mittlerweile 30-jährige Kaan. In der zweiten Mannschaft der TSG Balingen, wo Kaan als jüngerer Spieler durchstartete, sind die Brüder gemeinsam aufgelaufen und auch das erste Mal in die Verbandsliga aufgestiegen.