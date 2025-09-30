Brüder im Fußball: Zwei Techniker im Zentrum des FC Hechingen

Kurioserweise haben Olcay und der drei Jahre jüngere Kaan Akkaya noch gar nicht oft in Mannschaften zusammengespielt. „Ganz früher in Hechingen in der Jugend, bevor ich dann nach Balingen gewechselt bin“, erinnert sich der mittlerweile 30-jährige Kaan. In der zweiten Mannschaft der TSG Balingen, wo Kaan als jüngerer Spieler durchstartete, sind die Brüder gemeinsam aufgelaufen und auch das erste Mal in die Verbandsliga aufgestiegen.

Unterschiedliche Wege Während der Weg von Kaan in die Regionalliga führte, zog sich Olcay einen Kreuzbandriss mit Meniskusverletzung zu. „Ich war da eine Zeit lang weg und nach der Rückkehr habe ich dann schon gemerkt, dass es dann nicht mehr gereicht hat.“ Olcay Akkaya wurde Spielertrainer beim SV Rosenfeld. Eine Saison setzte er komplett aus. Danach heuerte er beim TSV Stein als Spielertrainer an, ehe es dann in diesem Sommer zum FC Hechingen in die Bezirksliga ging.

171 Regionalligaspiele

Sein Bruder Kaan machte 171 Regionalligaspiele und 119 Oberligaspiele für die TSG Balingen, ehe er in der Vorsaison zur SG Empfingen wechselte. Im Winter zog er aber bereits weiter und heuerte im Januar beim FC Hechingen an.

Zurück zu den Wurzeln

Der Wunsch der Brüder wieder zusammen zu spielen war groß. Beide kehrten zu ihrem Heimatverein zurück, wo die Karriere beider in der Jugend begonnen hatte. „Kaan hat uns früher im Jahrgang 92 immer ausgeholfen, wenn wir keine Spieler hatten und das obwohl er ja als Jahrgang 95 drei Jahre jünger war“, erinnert sich Olcay an die gemeinsame Jugendzeit. Nun ging es zurück zu den Wurzeln und die beiden spielen als Brüder wieder in derselben Mannschaft. „Wir haben im Aufstiegsjahr ja auch gegen den TSV Stein und meinen Bruder gespielt“, weiß Kaan, der sagt: „Es ist ja auch kein Geheimnis, dass mein Bruder eine wichtige Person für mich ist.“ So bogen die Brüder wieder auf den gemeinsamen Weg beim FC Hechingen ein. „Mit seiner Erfahrung und seiner Menschlichkeit passt Olcay beim FCH sehr gut bei uns rein“, betont Kaan, der aktuell noch mit muskulären Problemen kämpft und ausfällt, oder mit Schmerzen spielt.

Gemeinsame Premiere

Im ersten Saisonspiel standen Kaan und Olcay Akkaya aber beide gemeinsam in der Startaufstellung. „Wir reden viel über Fußball, spielen aber auch mal gemeinsam am PC. Familie ist uns sehr wichtig. Wir sind auch beide Fans von Galatasaray Istanbul und verfolgen die Spiele regelmäßig gemeinsam“, erzählt Olcay. Charakterlich ist Olcay der ruhigere Typ. Kaan kämpft öfters mit seinen Emotionen auf dem Platz. „Er versucht mich da immer zurück zu halten, dass ich mich nicht so aufrege, berichtet Kaan. Olcay nimmt ihn in Schutz und sagt: „Er ist auch andere Schiedsrichterleistungen gewöhnt.“ In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern zählen beide im Mittelfeld des FC Hechingen zu den absoluten Leistungsträgern. Kaan spielt die tödlichen Pässe. Olcay agiert gerne als Stratege auf der Sechs. Die Brüder haben viel Wertschätzung füreinander.

Ein Plan für die Zukunft

In der Allianz Arena waren sie beim Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray. Nur ein gemeinsames Heimspiel in Istanbul steht noch aus. Das haben sich die Brüder für die Zukunft vorgenommen. Einen Termin zu finden gestaltet sich aber schwierig – beide müssen ja in der Bezirksliga auf dem Platz stehen.