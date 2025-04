Brüder im Fußball: Keeper und Kapitän beim TSV Trillfingen

1 Johannes Wütz (23) hält den Kasten des TSV Trillfingen sauber. Sein Bruder Fabian (29) führt die Mannschaft. Foto: Kara

In unserer Reihe „Brüder im Fußball“ werfen wir dieses Mal einen Blick zum TSV Trillfingen. Dort steht Johannes Wütz im Tor. Sein älterer Bruder Fabian ist der Kapitän der Mannschaft.









Was beide verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft für den FC Schalke 04. „Bei uns in der Kabine sind wir ein paar Schalke-Fans. Wir waren auch zum Jahresabschluss im Dezember in Düsseldorf. Am Samstagmittag hat Schalke zuhause gegen die Fortuna gespielt. Da sind wir mit elf Jungs in die Veltins-Arena. Da waren allerdings auch Dortmund-Fans mit dabei“, erzählt Fabian Wütz.