Brückensanierung in Istein: Folgeschäden sollen verhindert werden

Die Brücke am südlichen Ortseingang von Istein, welche die Straße „In der Vorstadt“ über den Hodbach führt, wird im Oktober saniert.
Nach der Bauwerkshauptuntersuchung im vergangenen Jahr hatte die Brücke über den Hodbach, die gleich am Ortseingang von Istein liegt, die Zustandsnote 2,4 erhalten. „Sie befindet sich also im Verschleißstadium, wir gehen in den Wertverlust hinein“, machte Ulrich Weiß am Montag im Technischen Ausschuss deutlich. Der Bauamtsleiter erklärte damit dass eine Sanierung geboten ist, um substanzielle Folgeschäden zu vermeiden.