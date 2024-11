Brückensanierung in Gremmelsbach

1 Die Sanierung der Brücke in der Sommerauer Straße verschiebt sich wegen der Aufnahme ins Förderprogramm. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Die Erweiterungspläne des Sägewerks Finkbeiner in Gremmelsbach sind genehmigt – doch die Ertüchtigung der maroden Zufahrt verzögert sich. Wegen der Zuschüsse ist mit dem Baustart frühestens 2027 zu rechnen.









Vor einigen Monaten stellte die Geschäftsführung des Sägewerks Finkbeiner in Gremmelsbach den Bauantrag zum Umbau der ehemaligen Speditionsgebäude in der Nußbacher Straße in Triberg.