Brückensanierung in Albstadt: Die Karlsbrücke ist keine Carolabrücke

Die Träger der Brücke, die südlich des Tunnelkreisels über die Bahnlinie führt, sind sanierungsbedürftig. Das Wann und Wie, vor allem aber das Wieviel stehen noch nicht fest.

Die gute Nachricht vorneweg: Die Karlsbrücke ist keine Carolabrücke – dass sie von einem Augenblick zum nächsten einstürzen könnte, muss nicht befürchtet werden, weil sie nicht aus Spannbeton besteht. Spannbetonbrücken bestehen aus Beton, durch den vorgespannte Stahldrähte oder -züge verlaufen. Die erhöhen die Vorspannung und Tragfestigkeit des Materials und gestatten es, weniger davon zu verwenden und so das Brückengewicht zu verringern. Es gibt aber auch Nachteile – man kennt sie aus Dresden.

Speziell an den Trägern hat der Zahn der Zeit genagt In Ebingen spielen sie keine Rolle, denn wie gesagt: Karl ist nicht Carola. Die Bewehrung der Karlsbrücke besteht aus ganz normalen Stahlgittern, die im Beton liegen und dadurch gegen eindringende Nässe und Rost geschützt sind – vorausgesetzt, der Beton ist intakt. Im Falle der Karlsbrücke ist er das nicht mehr, denn die ist in die Jahre gekommen; speziell an den Trägern hat der Zahn der Zeit genagt. Bei der etatmäßigen Brückenüberprüfung hat die Zieglerstraßenbrücke laut Tiefbauamtschef Volker Maute die Note 3,2 erhalten. Bei einer solchen Prüfung wird der Beton mit dem Hammer abgeklopft, und der Prüfer, der die Gaben eines Klavierstimmers besitzen muss, schließt aus der Höhe des Tons, den er vernimmt, auf Kavernen und Risse, die sich unter der Oberfläche des Betons verbergen.

Oftmals – und eben auch im Falle der Karlsbrücke – ist aber schon der Augenschein aufschlussreich. Brücken sind naturgemäß besonders exponiert; Niederschlagswasser und Streusalz setzen dem Beton zu, dringen in Risse ein und sprengen sie mit der Zeit immer weitere auf, zumal im Winter, wenn das Wasser gefriert und sich ausdehnt. Irgendwann ist der Beton weg, der Stahl kommt zum Vorschein und ist sodann ein gefundenes Fressen für den Rost. Note 3,2 ist nicht ganz so harmlos, wie sie klingt – laut Klassifizierung der Bundesanstalt für Straßenwesen bedeutet sie „nicht ausreichend“. Darunter kommt nur noch – jenseits der 3,5 – „ungenügend“.

Hier liegt bereits die Stahlbewehrung offen... Foto: Kistner

Die Brücke, um die es geht, ist wohlgemerkt die über die Gleise, nicht etwa die unmittelbar anschließende über die Theodor-Groz-Straße oder die noch weiter südlich gelegene über die B 463. Sie ist 57 Meter lang, die Brückenplatte besteht aus zwei 25 beziehungsweise 27 Meter langen und 11,40 Meter breiten Bauteilen. Über Nacht einstürzen wird sie – siehe oben – nicht, aber es sollte etwas passieren: Der Technische und Umweltausschuss des Albstädter Gemeinderats hat in seiner Septembersitzung einen Planungsauftrag im Umfang von 138 698 Euro an das Karlsruher Ingenieurbüro Rothenhöfer vergeben, das laut Angaben der Stadt große einschlägige Erfahrung besitzt – im Umgang mit betagten Brückenbauwerken ebenso wie mit der Deutschen Bahn. Erfahrungsgemäß kann es, wenn die mit im Spiel ist, nicht schaden, wenn der Planer weiß, wie man mit ihr kommuniziert.

...und hier ebenfalls. Foto: Kistner

Rothenhöfer ist übrigens auch das Büro, das vom Zweckverband Regional-Stadtbahn mit der Untersuchung der Bauwerke der Talgangbahn beauftragt wurde. Die Prüfung der Karlsbrücke wird voraussichtlich das kommende Jahr in Anspruch nehmen; wie zügig danach saniert wird, dürfte nicht zuletzt vom Ergebnis abhängen. Das gilt auch für die Kosten – im Augenblick lässt sich über ihre Höhe noch nichts Verbindliches sagen und über eine mögliche Förderung ebenso wenig. Immerhin, die Antragstellung ist im Auftrag ans Büro Rothenhöfer enthalten.