Brückensanierung in Albstadt: Die Karlsbrücke ist keine Carolabrücke

Die Träger der Brücke, die südlich des Tunnelkreisels über die Bahnlinie führt, sind sanierungsbedürftig. Das Wann und Wie, vor allem aber das Wieviel stehen noch nicht fest.
Die gute Nachricht vorneweg: Die Karlsbrücke ist keine Carolabrücke – dass sie von einem Augenblick zum nächsten einstürzen könnte, muss nicht befürchtet werden, weil sie nicht aus Spannbeton besteht. Spannbetonbrücken bestehen aus Beton, durch den vorgespannte Stahldrähte oder -züge verlaufen. Die erhöhen die Vorspannung und Tragfestigkeit des Materials und gestatten es, weniger davon zu verwenden und so das Brückengewicht zu verringern. Es gibt aber auch Nachteile – man kennt sie aus Dresden.