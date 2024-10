1 So sieht es aktuell an der Baustelle Kuhmoosbachbrücke auf der Straße nach Pfaffenweiler aus. Die Arbeiten dauern an, die Verkehrsfreigabe ist jetzt für den 6. Dezember vorgesehen. Foto: Birgit Heinig

Auch in Pfaffenweiler regen sich die Menschen über die unendliche Sanierungsgeschichte der Kuhmoosbachbrücke auf. In der Sitzung des Ortschaftsrats mit einem Vertreter des Regierungspräsidiums machten einige Zuhörer ihrem Ärger Luft.









Wie schon eine Woche zuvor in Tannheim erläuterte Wolfgang Thedy, Projektleiter aus dem Regierungspräsidium, in Pfaffenweiler ausführlich die gewählte Vorgehensweise und vor allem das, was seit dem Baubeginn im April alles schiefging.