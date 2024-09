Brückeneinsturz: Weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingestürzt

1 Ein weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden ist abgestürzt. Foto: Robert Michael/dpa

Der Einsturz der Carolabrücke sorgt weiter für Aufsehen. Nun ist ein weiterer Teil der Brücke zerstört. Doch dieses Mal mit Absicht









Dresden - Im Zuge von Abrissarbeiten ist ein weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingebrochen. Es handelt sich um den Brückenzug mit Straßenbahngleisen, der in der Nacht zum Mittwoch bereits teilweise in die Elbe gestürzt war, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Ein weiterer Brückenzug mit Fahrspuren für Autos stehe dagegen noch. Die Brücke galt als extrem einsturzgefährdet.