„Umfangreiches Bauprogramm für eine starke Schiene“ – so lautet der Slogan der Deutschen Bahn. Doch für die Reisenden hat das Konsequenzen. Ab 8. Mai kommt es zu Fahrplanänderungen. Vom 18. bis 31. Mai 2024 ist die Bahnstrecke zwischen Herrenberg und Horb für die Arbeiten gesperrt. Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste.

Die DB erneuert für insgesamt rund 12,5 Millionen Euro zwei Eisenbahnbrücken: Die Brücke über die Ortsdurchfahrt K 6939 in Ergenzingen sowie die Brücke südlich von Eutingen im Gäu über der K 4709. Die Bahn stellt die beiden neuen Brückenbauwerke zunächst seitlich neben den Bestandsbrücken her.

Das passiert mit den Brücken

Während der Streckensperrung baut die DB die Bestandsbrücken zurück und schiebt anschließend die neuen Brücken in ihre endgültige Position. Bei der Brücke in Eutingen vergrößert die DB die Durchfahrtsbreite von rund 6,5 Meter auf etwa 10 Meter. Im Anschluss an die Erneuerung baut der Landkreis Freudenstadt die K 4709 in dem betroffenen Abschnitt entsprechend aus.

Barrierefreier Bahnhof Gäufelden

Neben den Brückenerneuerungen arbeitet die DB am barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Gäufelden. Fahrgäste gelangen dank einer Bahnsteigerhöhung und Aufzügen künftig stufenfrei und komfortabel in die Züge. Für einen schöneren Aufenthalt modernisiert die DB außerdem die Unterführung und den Bahnhofsvorplatz. Bahn, Bund, Land und Gemeinde investieren rund 8 Millionen Euro in die Maßnahme. Aufgrund von Arbeiten am Mittelbahnsteig und am Oberbau entfällt der Halt Gäufelden im Zeitraum 8. bis 31. Mai 2024.

Zusätzlich erneuert die DB zwischen Eutingen im Gäu und Horb auf rund drei Kilometern den Gleisuntergrund und reinigt den Schotter.

Fahrplanänderungen im Regional- und Fernverkehr

Von Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr, bis Freitag, 17. Mai, ganztägig: In Gäufelden können keine Züge halten. Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste zwischen Herrenberg und Bondorf mit Halt in Gäufelden. Zudem kommt es bei den Verbindungen der Linie RE 14a zu veränderten Fahrzeiten und einzelnen Zugausfällen mit Ersatzverkehr.

Von Freitag, 10. Mai, bis Freitag, 31. Mai, einzelne Tage betroffen: zahlreiche Züge der Linien RE 4 und RE 40 fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Konstanz aus.

Von Dienstag, 14. Mai, bis Freitag, 17. Mai, ganztägig: Die Züge der Linien S 8 und S 81 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) entfallen zwischen Bondorf und Eutingen im Gäu. Auch der Großteil der Verbindungen des RE 14a entfällt zwischen Herrenberg/Bondorf und Eutingen. Fahrgäste zwischen Herrenberg und Horb können die verbleibenden Züge der Linie RE 14a sowie den eingerichteten Ersatzverkehr nutzen: Zwischen Herrenberg und Horb fährt alle halbe Stunde ein Bus mit Halt in Gäufelden, Bondorf, Ergenzingen und Eutingen im Gäu. Im Fernverkehr ist zweistündlich die IC-Linie Stuttgart–Singen–Zürich unterwegs.

Von Samstag, 18. Mai, bis Freitag, 31. Mai, ganztägig: Die Bahnstrecke ist zwischen Herrenberg und Horb gesperrt. Die Züge der Linien S 8 und S 81 der AVG entfallen weiterhin zwischen Bondorf und Eutingen im Gäu.

Die DB ersetzt die Zugverbindungen durch Busse: Bus RE 14: Herrenberg–Horb mit Halt an allen Zwischenstationen (alle 30 Minuten); Bus IC: Herrenberg–Horb direkt. Der IC-Bus fährt stündlich weiter bis Sulz, zweistündlich weiter über Sulz und Oberndorf bis nach Rottweil. In Sulz besteht alle zwei Stunden Anschluss an den IC Richtung Singen. Der Bus IC fährt in Herrenberg in der Kalkofenstraße ab, der Bus RE 14 am ZOB Bussteig A.

Auch auf der Kulturbahn kommt es im Mai zu Einschränkungen: Vom 18. bis 31. Mai werden die Züge der Linie RB 74 (Pforzheim–Horb) zwischen Horb und Hochdorf durch Busse ersetzt. Vom 18. Mai bis 2. Juni fahren zudem zwischen Tübingen und Horb Busse statt Züge für die Linie RB 74 (Tübingen–Horb).

Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Deutsche Bahn bittet für die Arbeiten um Verständnis und empfiehlt für Auskünfte die elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gibt es in der Reiseauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator. Die Reiseverbindungen werden sukzessive in die Fahrplanmedien eingepflegt. Zudem empfiehlt die Bahn ihren Kund:innen, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen.

Infos zum Fahrplanangebot der AVG finden Fahrgäste außerdem auf der Homepage www.avg.info. In den Ersatzbussen können keine Fahrräder mitgenommen werden.