Brücke in Altensteig: Zuständigkeiten sind scheinbar geklärt

1 Wegen ihrer seltenen Bauweise steht die Brücke am Wasserkraftwerk in der Oberen Talstraße unter Denkmalschutz. Foto: Fritsch

Wann die Fußgängerbrücke beim Wasserkraftwerk in der Oberen Talstraße in Altensteig saniert und wieder freigegeben wird, steht in den Sternen. Immerhin: Die Zuständigkeiten scheinen geklärt zu sein.









Als verbindende Elemente haben Brücken hohe Symbolkraft – eins der berühmtesten Beispiele dürfte die nach dem Krieg in Bosnien wieder aufgebaute Stari Most über die Neretva in Mostar sein. Brücken wurden besungen – von der Band Karat und Peter Maffay ebenso wie von Simon and Garfunkel. Sie bildeten Kulissen für Filme („Die Brücke“, „Die Brücke am Kwai“, „Die Brücke von Remagen“, „Die Brücke von Arnheim“, „Die Brücken am Fluss“) und Fernsehserien (die deutsch-schwedisch-dänische Koproduktion „Die Brücke“ nebst amerikanischer Adaption „The Bridge“).