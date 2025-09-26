Brücke Hürsten Balingen: Gegner wollen die Brücke – aber nicht für Autos

Nicht alle Bürger in Engstlatt teilen die Sichtweise der Verwaltung, dass die Brücke Hürsten in der geplanten Form benötigt wird. Ganz im Gegenteil, sie sehen eine Gefahr für Schüler.
Der Balinger Gemeinderat wird am Dienstag über den Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften für die geplante Brücke Hürsten im Ortsteil Engstlatt entscheiden. Während die Verwaltungsseite immer wieder die Dringlichkeit des Projekts betonte, gab und gibt es Bewohner, die sich klar gegen die Brücke in der geplanten Form positionieren. Mit zwei davon haben wir in dieser Woche gesprochen.