Brücke Ehner-Fahrnau: Wichtige Verbindung bei Schopfheim bleibt weiterhin gesperrt

Die Fertigstellung der Wiesenbrücke in Ehner-Fahrnau verschiebt sich erneut – der Herbsttermin ist nicht zu halten. Mit der Montage der Brückenträger wurde ein weiterer Schritt getan.

Anvisiert war ursprünglich Oktober, nun wird es wohl Ende des Jahres, bis die Brücke erneuert ist. Das gibt die Stadt in einer Mitteilung bekannt. Die geplante Erneuerung der Brücke zwischen Fahrnau und Hausen erreicht einen entscheidenden Meilenstein. Am Montag, 6. Oktober, wurden die Brückenträger für die neue Brücke installiert. Der Ablauf verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle.

Mit der erfolgreichen Montage der Träger wird ein wichtiger Schritt zum Neubau der Brücke abgeschlossen, der am 5. Mai begonnen hatte. Voraussichtlich wird die neue Brücke bis Jahresende fertiggestellt sein. Geplant war bis November, aber wegen schlechten Wetterbindungen und eines hohen Wasserstands gab es eine zeitliche Verzögerung.

Vollsperrung bleibt bestehen

Nach Fertigstellung soll die Brücke den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben sein, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Damit wird unter anderem der Golfplatz von Schopfheimer Seite aus wieder erreichbar sein. Bis dahin bleibt die Vollsperrung und die Umleitung für Radfahrer weiterhin bestehen.

Die Stadt ist sich der Bedeutung dieser Verbindung bewusst, insbesondere für Spaziergänger, Fahrradfahrer und Wanderer, die die Strecke gerne nutzen, heißt es weiter. In der Mitteilung bittet sie alle Bürger um Verständnis für die weiterhin geltenden Einschränkungen.