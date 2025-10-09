Brücke Ehner-Fahrnau: Wichtige Verbindung bei Schopfheim bleibt weiterhin gesperrt

Die Fertigstellung der Wiesenbrücke in Ehner-Fahrnau verschiebt sich erneut – der Herbsttermin ist nicht zu halten. Mit der Montage der Brückenträger wurde ein weiterer Schritt getan.
Anvisiert war ursprünglich Oktober, nun wird es wohl Ende des Jahres, bis die Brücke erneuert ist. Das gibt die Stadt in einer Mitteilung bekannt. Die geplante Erneuerung der Brücke zwischen Fahrnau und Hausen erreicht einen entscheidenden Meilenstein. Am Montag, 6. Oktober, wurden die Brückenträger für die neue Brücke installiert. Der Ablauf verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle.