Die Bruderhaus Diakonie empfing neulich die Förderschüler der in ihrem Werkstatt-Gebäude für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Fluorn-Winzeln.

Sinn und Zweck der alljährlichen Praktika ist es, den Schülern eine Möglichkeit zu bieten, in die neue Lebenswelt hineinschnuppern zu können. Dadurch wird ein schonender Übergang von der Schule hin zur Arbeitswelt geschaffen. Gleichzeitig erfahren die Schüler viel über ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen und erhalten einen Einblick sowie die Gewissheit über die möglichen Perspektiven nach der Schulzeit.

Auch Gastronomie gehört zum Programm

Die Bruderhaus Diakonie bietet ihr Leistungsspektrum im Landkreis Rottweil an, um den Schülern der unterschiedlichen Schulbereichen, je nach Vorliebe, ein Kennenlernen der jeweiligen Arbeitswelt in der WfbM zu ermöglichen. Rolf Jauch (Teamleitung) und Brigitta Teichmann (Sozialdienst) stellten zu Beginn des Praktikums die verschiedenen Möglichkeiten vor.

Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden

Die Werkstatt im Rainweg in Fluorn-Winzeln umfasst unterschiedliche Bereiche mit verschiedensten Industriearbeiten und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Zudem unterhält sie die Haustechnik sowie eine „Grüne Gruppe“ (Gartenarbeit und Arbeit mit Tieren), die sich um die Instandhaltung der Außenanlagen kümmert und diverse Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden anbietet.

Das Café und Bistro „Zum Kapuziner“, das durch Menschen mit Behinderung betrieben wird, sowie das Media Office, das eine Arbeit im Bereich Medien, PC und Digitalisierung bietet, gehören dazu und finden großen Zulauf.

„Werkstätten für Menschen mit Behinderung bieten schon lange nicht mehr ausschließlich die klassische industrielle Fertigung“, erklärt Tatjana Klein. So gebe es auch in der BruderhausDiakonie vielfältige Angebote und Dienstleistungen und ermöglichen dadurch Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung.