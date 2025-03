Ubstadt-Weiher bei Bruchsal: Tanklaster und Straßenbahn brennen nach schwerem Unfall

1 Ein Tanklaster ist mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Foto: dpa/Rene Priebe

Eine Straßenbahn ist in Ubstadt-Weiher bei Bruchsal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der hatte brennbare Fracht geladen. Eine Person ist laut Polizei verletzt.









Link kopiert



Ein Tanklaster ist in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge stehen nach Angaben der Polizei in Brand. Eine massive Rauchwolke stieg in die Luft, mittlerweile konnte wegen der Rauchentwicklung Entwarnung gegeben werden (Stand: 16 Uhr). Ein Mensch sei mutmaßlich schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei handelt es sich wohl um dem Fahrer des Lastwagens. Hinweise auf eine größere Zahl Verletzter oder gar Tote in Ubstadt-Weiher gab es den Angaben der Sprecherin zufolge zunächst nicht.