1 SPD-Kreisvorsitzender Mirko Witkowski, der jüngst zum Bundestagskandidaten gewählt wurde, äußert sich zum Ampel-Aus. Foto: SPD

Die SPD im Kreis Rottweil blickt auf den „schmerzhaften Schritt“ von Bundeskanzler Olaf Scholz.









„Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Richtungsentscheidung für unser Land getroffen. Das ist ein schmerzhafter, aber wohl unvermeidlicher Schritt“, so SPD-Kreisvorsitzender und Bundestagskandidat Mirko Witkowski in einem Statement. „Der Bundeskanzler hat den Bundespräsidenten um die Entlassung von Finanzminister Lindner gebeten. Der Streit in der Bundesregierung hat damit ein Ende.“