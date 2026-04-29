Bruch beim Innenhof-Festival: Unstimmigkeiten unter den vier beteiligten Villinger Vereinen

Das Villinger Festival hat seit Jahrzehnten einen überregional guten Ruf – auch, weil Helfer aus vier Vereinen an einem Strang ziehen. Doch jetzt sind es nur noch drei.

Wenn sich im Innenhof des Villinger Jugendhauses „K3“ in diesem Jahr vom 7. bis 15. August wieder internationale Musik- und Kabarett-Größen die Klinke in die Hand geben und eine Vielzahl von freiwilligen Helfern den Gästen des Freiluft-Events neun unvergesslich Sommerabende bescheren, wird der türkische Kulturverein „Caba“ fehlen.

Nach 34 Jahren als Mitveranstalter zogen sich dessen Mitglieder nach „Unstimmigkeiten“ zurück und überlassen Rock-, Folkclub und dem Kommunalen Kino Guckloch das Feld.

Die Gründe nennt Caba-Vorsitzende Nimet Demirdag.

Nachdem der Verein jahrelang für ein türkisches Büfett zur Verpflegung von Gästen, Helfern und Auftretenden sorgte, wurde es zuletzt immer schwieriger, Freiwillige für das Kochteam zu gewinnen.

Viele Besucher kamen eigens wegen des Essens zum Festival

„Das ist eine sehr aufwändige Arbeit“, sagt Demirdag. „Berufstätige Menschen haben jeden Tag eingekauft und frisch gekocht“. Und das so lecker, dass viele Besucher eigens wegen des Essens zum Innenhof-Festival kamen, wie sie weiß.

Aber in den vergangenen Jahren habe es sie immer häufiger schlaflose Nächste gekostet, erzählt sie, wenn sie bis kurz vor Festivalbeginn noch nicht wusste, ob mangels helfenden Händen überhaupt gekocht werden könne. Abgesehen davon, dass für die Vereinskasse immer weniger übrigblieb, entschloss sich das Vorstandsteam aufgrund des Personalmangels schweren Herzens für einen Schlussstrich.

Mitglieder fühlten sich ausgegrenzt

Und das erstmals schon im vergangenen Jahr. Ein auswärtiger Caterer sprang ein, die Caba-Mitglieder kümmerten sich um die Essensausgabe. Doch dabei spürten sie Ausgrenzung, mit der sie in einer Mail an die Mitveranstalter ihren Rückzug begründen. „Während alle Aufgaben gemeinsam erledigt wurden, wurden uns lediglich Verantwortlichkeiten wie Küche oder der Auf- und Abbau der Bühne übertragen und wurden dauerhaft auf uns abgewälzt. Dies hat bei uns den Eindruck von Ungleichbehandlung entstehen lassen“.

Das weisen die Vertreter der angesprochenen Vereine indes entschieden zurück. Im Gegenteil habe man mehrfach versucht, die Caba-Comunity zu halten und ihr alternative Aufgaben zugewiesen, sagt Jürgen Kern vom Rock-Club. In einer Antwortmail der Innenhoffestival-Arge, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Leider habt Ihr nun selber entschieden, nicht mehr Bestandteil dieser fantastischen Gemeinschaft zu sein.“