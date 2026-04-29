Bruch beim Innenhof-Festival: Unstimmigkeiten unter den vier beteiligten Villinger Vereinen

Das Villinger Festival hat seit Jahrzehnten einen überregional guten Ruf – auch, weil Helfer aus vier Vereinen an einem Strang ziehen. Doch jetzt sind es nur noch drei.
Wenn sich im Innenhof des Villinger Jugendhauses „K3“ in diesem Jahr vom 7. bis 15. August wieder internationale Musik- und Kabarett-Größen die Klinke in die Hand geben und eine Vielzahl von freiwilligen Helfern den Gästen des Freiluft-Events neun unvergesslich Sommerabende bescheren, wird der türkische Kulturverein „Caba“ fehlen.