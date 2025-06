Für zwei Männer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis fing der frühe Mittwochmorgen nicht gut an: Die Polizei stand mit einigen Mann vor der Tür. Was dahinter steckt.

Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung „Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland“ standen am Mittwoch im Fokus umfangreicher Durchsuchungsmaßnahmen. Mittendrin war auch der Schwarzwald-Baar-Kreis.

Wenige Stunden nach den umfangreichen Durchsuchungen in ganz Baden-Württemberg ging eine gemeinsame Pressemitteilung des Staatsschutzzentrums Baden-Württemberg der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart zusammen mit dem Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum des Landeskriminalamts Baden-Württemberg ein.

Lesen Sie auch

Im Rahmen eines geführten Ermittlungsverfahrens gegen Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung „Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland“ seien am 25. Juni in den frühen Morgenstunden entsprechende Maßnahmen erfolgt.

Insgesamt seien landesweit bei neun Beschuldigten Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt 18 Objekten (Wohnungen und Arbeitsstätten) vollstreckt worden. Haftbefehle habe es, so der aktuelle Stand, nicht gegeben.

Zwei Objekte, zwei Beschuldigte

Waren Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden auch im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs? Robin Schray, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, bestätigte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass auch das Kreisgebiet im Fokus gestanden habe: Zwei Objekte, zwei Beschuldigte, so sein Kommentar.

Ob LKA-Leute auch in Villingen-Schwenningen unterwegs gewesen seien, wollte er weder bestätigen noch dementieren. Aus ermittlungstaktischen Gründen ließen sich nur die Landkreise nennen, die im Zentrum der Einsätze standen, aber nicht die einzelnen Kommunen.

Die großangelegte Baden-Württemberg weite Recherche zielte auf die rechtsextremistische Szene. Den Beschuldigten werde vorgeworfen, so Schray, sich wegen Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot strafbar gemacht zu haben, indem sie unter dem Deckmantel der Vereinigung „Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland“ die verbotene rechtsextreme Organisation „Blood & Honour Division Deutschland“ weiter aufrechterhalten haben

Vorwurf: Verbote Organisation fortgeführt

Den aktuell Beschuldigten im Alter von 35 bis 53 Jahren werde vorgeworfen, so Robin Schray weiter, diese verbotene Vereinigung mindestens seit dem Jahr 2022 unter dem Deckmantel der Vereinigung „Brothers of Honour“ fortgeführt zu haben. Unter anderem sollen sie seitdem eine Reihe von rechtsextremistischen Konzerten im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Ortenaukreis veranstaltet haben.

Wegen Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot nach Paragraph 85 mache sich strafbar, wer als Rädelsführer den organisatorischen Zusammenhalt einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten sei, aufrecht erhalte. Wer sich in solch einer Vereinigung als Mitglied betätige oder wer ihren organisatorischen Zusammenhalt oder ihre weitere Betätigung unterstütze, verwirkliche den Straftatbestand.

In die umfangreichen Ermittlungsarbeiten des Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrums des Landeskriminalamts und des Staatsschutzzentrums Baden-Württemberg der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart waren auch die Polizeipräsidien Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Offenburg und Ravensburg sowie das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV BW) mit intensiven Voraufklärungsmaßnahmen eingebunden. Beteiligt an der Maßnahme vom Mittwoch in den Landkreisen Karlsruhe, Sigmaringen und Waldshut sowie im Ortenau- und im Schwarzwald-Baar-Kreis waren zudem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums im Einsatz.

Für Irritationen sorgte am frühen Morgen zunächst ein Einsatz in der Villinger Südstadt, der jedoch nicht in Verbindung der landesweiten Durchsuchungen gegen die rechtsextreme Vereinigung stand: Nach Aussagen von Daniel Brill, Sprecher im Polizeipräsidium Konstanz, sei in einer Sparkassenfiliale gegen 9.30 Uhr ein Fehlalarm ausgelöst worden.

Das steckt hinter der Organisation

„Blood & Honour“

„Bei der Organisation „Blood & Honour“ handelt es sich um ein international agierendes Netzwerk von zum Teil auch gewaltbereiten Rechtsextremisten“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme von Generalstaatsanwaltschaft und LKA Stuttgart. Gegründet wurde „Blood & Honour“ im Jahr 1987 in Großbritannien von Ian Stuart Donaldson, dem 1993 verstorbenen Sänger der Rechts-Rock-Band „Skrewdriver“. Ziele von „Blood & Honour“ sind die weltweite Koordinierung rechtsextremer Musik und Propaganda sowie die internationale Vernetzung der rechtsextremistischen Szene. Der Name ist eine Übersetzung des Mottos „Blut und Ehre“ der Hitler-Jugend. Die deutsche Division der Organisation (“Blood & Honour Division Deutschland“) war mit über 200 Mitgliedern eine der größten „Divisionen“ in Europa. Sie wurde am 14. September 2000 durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat verboten.