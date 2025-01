1 Die Rewe-Gruppe will Brot- und Backwaren künftig nicht mehr selbst herstellen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Frankfurt/Main - Die Glockenbrot-Großbäckerei in Frankfurt am Main wird in den nächsten drei bis fünf Jahren schließen. Das gab die Rewe-Gruppe bekannt, der das Unternehmen gehört. Die Jobs der 480 Beschäftigten an dem Standort sind deshalb bedroht.