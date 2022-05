2 Bürgermeister Gerhard Feeß zeichnete Peter Braun (rechts) mit der Bürgermedaille der Stadt Altensteig aus. Foto: Köncke

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg hat es einen Wechsel gegeben. Neuer Abteilungskommandant ist Wolfgang Bross und Markus Dressle sein Stellvertreter. Bei der Hauptversammlung wurde Peter Braun mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet.















Altensteig-Spielberg - Seit 1994 ist Braun Mitglied der Feuerwehr, zwei Jahre später wurde er zum Abteilungskommandanten von Spielberg gewählt und 2005 zum ersten Stellvertreter von Joachim Theurer in der Altensteiger Gesamtwehr. Bürgermeister Gerhard Feeß würdigte die langjährige, verdienstvolle und verlässliche Tätigkeit des Brandmeisters mit der Verleihung der Verdienstmedaille der Stadt Altensteig in Silber.

Geheime Wahl

Weil Braun nicht mehr kandidierte, musste bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus ein Nachfolger gefunden werden. In geheimer Wahl setzte sich Wolfgang Bross gegen Markus Dressle durch, der anschließend zum Stellvertreter bestimmt wurde. Der Ausschuss setzt sich in Zukunft aus Markus Essig, Tim Dieterle, Markus Dressle und Simon Schröpfler zusammen, der auch als neuer Gerätewart fungiert. Für dieses Gremium hatten sich auf Antrag aus der Mitte der Versammlung - "wir brauchen in diesem Gremium auch Frauen" - Angela Merkle und Kim Burkart aufstellen lassen, erhielten aber nicht genügend Stimmen. Neuer Schatzmeister und Nachfolger von Matthias Kirn - der nicht mehr antrat - ist Marcus Ramusch, der vorher als Kassenprüfer tätig war. Revisoren sind künftig Alexander Bross und Ralf Koch. Neue Schriftführerin ist Carolin Dietterle.

Ehrungen und Beförderungen

Für eine 25-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr Spielberg wurden Oliver Roller, Ralf Koch, Alexander Bross, Peter Braun und Jan Haas mit einer Urkunde geehrt. Anschließend wurden Marcus Ramusch, Marco Steeb, Wolfgang Bross, Tim Dieterle und Markus Dressle aufgerufen. Sie sind seit 15 Jahren aktives Mitglied der Spielberger Wehr. Abwesend war an diesem Abend Jochen Bohnet, er ist seit 40 Jahren bei Einsätzen dabei. Tim Dieterle wurde im Bürgerhaus zum Oberlöschmeister befördert, Markus Dressle zum Löschmeister und Fabian Walz zum Feuerwehrmann.

In seinem letzten, ausführlichen Rückblick als Schriftführer erwähnte Markus Dressle unter anderem fehlende Übungs- und Ausbildungsabende, Online-Schulungen, um sich mit den neuen Digitalfunkfunkgeräten vertraut zu machen, die Unterstützung im Impfzentrum, dass im letzten Jahr wegen der Pandemie kein Maibaum aufgestellt wurde und der geplante Ausflug ins Wasser fiel. Dafür erhielt die Feuerwehr Besuch vom Kindergarten Spielberg und im Oktober 2021 konnte die Hauptübung in der Johannesstraße neben der Kirche durchgeführt werden. Die Nachwuchsförderung nahm in seinem Bericht breiten Raum ein. Bei einer Zusammenkunft habe man zehn neue Feuerwehrmitglieder gewinnen können. Dass ein kleiner Überschuss übrig blieb, konnte man den Ausführungen von Kassierer Matthias Kirn entnehmen.

Stehende Ovationen

Peter Braun wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet. Er erinnerte sich in einer kurzen Ansprache an die Anfangszeit, als er mit 26 Jahren in die Feuerwehr eintrat, dass er als Abteilungskommandant mit seinem immer gleichen Stellvertreter vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und sich wünschen würde, "dass das auch in neuer Besetzung so bleibt".

Dass Spielberg mit 37 Aktiven einer der größten Feuerwehren der Stadt ist und die Einsatzbereitschaft "immer vorbildlich geklappt hat", bescheinigte Altensteigs Bürgermeister in seinem Grußwort. Geradezu sensationell sei die Nachwuchswerbung gelaufen. Kurz ging Feeß auf die Alarmierung mit Sirenen ein. Der Zuschussbescheid liege vor, aber die Produktionskapazität sei gering, sodass man sich gedulden müsse. In weiteren Grußbotschaften wurde die Schlagkraft, Harmonie und der Zusammenhalt innerhalb der Wehr lobend hervorgehoben.