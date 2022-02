1 Was für ein Tag: Daniela Maier erlebte am Donnerstag ein Wechselbad der Gefühle. Foto: Favila

Hochspannung am frühen Morgen deutscher Zeit: Daniela Maier träumte im fernen Secret Garden von olympischen Edelmetall. Die Furtwangerin kämpfte bei den Winterspielen von Peking grandios, erreichte im Finale den vierten Platz. Doch dann entschied die Jury: Bronze.















"Das Mindestziel ist auf jeden Fall das Halbfinale", hatte die 25-Jährige vor ihrer olympischen Premiere betont. Doch insgeheim hatte die Gesamtsechste der bisherigen Weltcup-Saison sogar vom Sprung auf das Treppchen geträumt. Auch Heli Herdt, der Sportliche Leiter der DSV-Skicrosser, hatte auch die Schwarzwälderin im Kampf um die Medaillen auf der Rechnung. Immerhin belegte die Schwarzwälderin Mitte Januar bei einem Weltcup im kanadischen Nakiska den dritten Platz.

Die Qualifikation

Los ging es um 4.30 Uhr mit der Qualifikation. Daniela Maier verschaffte sich dabei eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde. Die 25-Jährige kam im Vorlauf auf Platz drei. Gold-Favoritin Sandra Näslund aus Schweden legte die Bestzeit hin. "So kann es weitergehen", postete Maier kurz danach auf Instagram, bevor sich auf das Achtelfinale vorbereitete.

Das Achtelfinale

Ab 7 Uhr kämpften dann die besten Skicrosserinnen der Welt in den Heats um die Medaillen. Daniela Maier traf in ihrem Achtelfinale, nur die besten zwei Crosserinnen kommen immer weiter, auf Ekaterina Maltseva (Russland) und Katrin Ofner (Österreich). Nach leichten Problemen am Start dominierte die Furtwangerin das Geschehen, bejubelte um 7.17 Uhr einen ungefährdeten Sieg. Dies lag auch daran, dass sich ihre beiden Kontrahentinnen auf der gut einen Kilometer langen Strecke mit neun Kurven und zahlreichen Hindernissen gegenseitig abgeräumt hatten. Und die große Gold-Favoritin Sandra Näslund (Schweden)? Die neunfache Weltcup-Siegern zog ebenfalls ohne Probleme ins Viertelfinale ein.

Das Viertelfinale

Auch im Viertelfinale nahm die 25-Jährige in ihrem Heat gegen erneut Ofner, Sami Kennedy-Sim (Kanada) und Anastasiia Chirtcova (ROV/Russland) die Favoritenrolle ein. "Ich will mindestens ins Halbfinale", hatte Maier kurz vor dem Abflug nach Peking betont. Um 7.50 Uhr war aus dem Gesicht der Furtwangerin pure Erleichterung abzulesen. Nach einem dramatischen Rennen hatte sich Maier als Zweite für die Vorschlussrunde qualifiziert. Nach schwachem Start und harten Zweikämpfen mit Ofner lag sie zunächst nur auf Rang vier. Doch die 25-Jährige kämpfte grandios, schob sich vor dem letzten Sprung auf den zweiten Platz vor. Was für eine starke Aufholjagd! Halbfinale!

Das Halbfinale

Lauf um die Medaillen – oder nur "kleines Finale"? Neben Maier wollten auch Kennedy-Sim, Fanny Smith (Schweiz) und Brittany Phelan (Kanada) unbedingt in den Kampf um Edelmetall eingreifen. Und wieder sah es bis zum Schlusssprung nicht danach aus, als sollte die 25-Jährige einen der beiden ersten Plätze erreichen. Probleme am Start, wieder musste Maier das Feld von hinten aufrollen. Smith, Phelan und Maier machten auf den letzten Metern das Rennen unter sich aus, überquerten fast zeitgleich die Ziellinie. Fotofinish! Um 8.09 Uhr jubelte Maier. Rang eins vor Smith. Es ging also um die Medaillen. Klar, dass auch die Mitglieder des SC Urach im dortigen Gemeindehaus nun so langsam von Kaffee auf Sekt umstiegen.

Das Finale

Showdown bei Schneefall um 8.23 Uhr: Maier, Näslund, Smith und Marielle Thompson, die kanadische Olympiasiegerin von 2014, sind fokussiert, stehen am Start des wohl wichtigsten Rennens ihrer Karriere. Bessere Startphase, die Furtwangerin ordnete sich zunächst auf Rang drei ein. Den Bronzeplatz hielt sie lange, bis Fanny Smith kurz vor dem Zielsprung den linken Ski ausfährt und Maier erwischt. Diese verkantet, fällt auf Platz vier zurück. Diese Aktion wird untersucht, doch es bleibt zunächst beim Ergebnis: Gold für Sandra Näslund, Silber für Marielle Thompson, Bronze für Fanny Smith und der "undankbare" vierte Platz für Daniela Maier, die trotz aller Enttäuschung über die verpasste Medaille echte Werbung für den Skicross betrieben hatte.

Plötzlich Bronze

Doch 20 Minuten später griff doch noch die Jury ein. Smith wurde aufgrund eines angeblichen Fehlverhaltens auf Platz zurückgesetzt, Maier rückte auf Bronze. "Das ist ein Witz", meinte die Schweizerin. Auch die Furtwangerin verstand die Skicross-Welt nicht mehr. Es sei alles in Ordnung gewesen. Stand 8.38 Uhr hatte die 25-Jährige aber die erste Medaille einer deutschen Skicrosserin überhaupt bei Olympischen Spielen geholt. Ein Protest der Schweizer war aber wahrscheinlich. Also war Daniela Maier in der Warteschleife! Freude über eine Medaille sieht anders aus. Um 8.45 Uhr stieg die Furtwangerin erst einmal auf das Podest.

Von Peking nach Russland

Für Maier geht es nun von Peking aus nach Russland. Am Ural – genauer in Sunny Valley – stehen am 26. und 27. Februar die nächsten Weltcups auf dem Plan. Und danach wartet im heimischen Furtwangen – ob Platz drei oder vier – eine besondere Belohnung: Wurstsalat von Mama Brunhilde.