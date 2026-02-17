Broadway-Musical: Musical Moulin Rouge! zieht von Köln nach Hamburg

1 Das Musical "Moulin Rouge" feiert im Herbst Premiere in Hamburg. (Archivfoto) Foto: Thomas Banneyer/dpa Als Film feierte «Moulin Rouge!» mit Nicole Kidman und Ewan McGregor Erfolge. Im Sommer löst das preisgekrönte Musical «Harry Potter und das verwunschene Kind» im Theater am Großmarkt ab.







Hamburg - Auf Zauberei folgt Varieté-Theater: Das Musical "Moulin Rouge!" feiert im Herbst Premiere im Theater am Großmarkt in Hamburg. Das Musical nach dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann löst damit nach mehr als vier Jahren das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" ab, teilte das Unternehmen ATG Entertainment mit. Das Musical "Moulin Rouge!" läuft auch am New Yorker Broadway und ist seit Ende 2022 im Kölner Musical Dome zu sehen.