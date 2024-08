„Broadway Dreams Camp Show“: Teilnehmer aus der ganzen Welt begeistern in Rust

4 Profis und Nachwuchskünstler waren gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Foto: Europa-Park Talent Academy/David Goffin

Nachwuchstalente und Profis traten bei der „Broadway Dreams Camp Show“ gemeinsam auf. Sie boten Schauspiel-, Tanz- und Gesangseinlagen.









Bei der „Broadway Dreams Camp Show“ der Talent Academy am Samstag haben Teilnehmer aus ganz Deutschland, Frankreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Schottland und aus den Vereinigten Staaten zusammen mit den Broadway-Dreams-Prominenten aus New York ihr Können präsentiert. Vor Hunderten Zuschauern zeigten sie im Europa-Park-Teatro was sie im „Broadway Dreams Camp“, dem einwöchigen Musical-Theater-Intensivkurs in der Talent Academy des Europa-Parks, gelernt haben. Darüber gibt der Park in einer Pressemitteilung Auskunft.