British Fashion Awards: Pamela Anderson ohne Make-up, Amal ohne Clooney

Pamela Anderson zieht den No-Make-up-Look weiter eisern durch: Zu den „British Fashion Awards“ in London am Montagabend kam die Schauspielerin in einem rein weißen Ensemble aus Top, weiter Hose und Bouclé-Jackett. Spannender war aber eigentlich, was die 56-Jährige einmal mehr nicht trug: Keinen Puder, keine Wimperntusche, kein Concealer, kein Lidstrich – lediglich ein bisschen farbloses Gloss auf den Lippen konnte man erahnen.