Britisches Königshaus: Berichte: Prinz Harry trifft an Wohnsitz seines Vaters ein

Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der «verlorene Sohn» Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
London - Kommt es doch noch zum versöhnenden Treffen? Prinz Harry (40) ist Berichten zufolge am Wohnsitz seines Vaters König Charles III. (76) in London eingetroffen. Das berichtete unter anderem der britische Nachrichtensender Sky News. Vater und Sohn haben sich laut Medien seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Das Verhältnis gilt als angespannt. Spekuliert wurde daher, die beiden könnten in Clarence House ein klärendes Gespräch suchen.