Britischer Sänger in Rottenburg: Calum Scott beeindruckt mit gefühlvoller Stimme

Britischer Sänger in Rottenburg

Einige tausend Zuschauer erlebten beim Open-Air-Konzert mit dem britischen Sänger Calum Scott Gänsehautmomente. Der Sänger faszinierte mit gefühlvollen Balladen, die unter die Haut gehen.









Vor dem Auftritt des Künstlers gab es mehrere medizinische Notfälle, die zumindest den Beginn des Konzertabends überschatteten. Sogar Calum Scott wünschte den Patienten, die mit Krankenwagen in Krankenhäuser gefahren wurden, von der Bühne aus Gute Besserung. Doch dann konnte das Konzert starten, und zunächst eroberte der musikalische Support die Herzen der Zuhörer. Doch nach drei Liedern übergab er an Calum Scott, der in Nebelschwaden getaucht die Bühne eroberte.