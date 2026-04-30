Britischer Künstler: Ein neuer Banksy? Kunstwerk in London aufgetaucht

Wieder einmal taucht praktisch aus dem Nichts ein Kunstwerk in London auf. Dieses Mal ist es sogar mit einer Signatur gekennzeichnet. War es wirklich der weltberühmte Künstler?

London - Eine plötzlich aufgetauchte Statue im Zentrum Londons sorgt für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt. Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. War es wirklich der weltberühmte, mysteriöse Künstler?

Viele Menschen bestaunten am Morgen das Kunstwerk in der Prachtstraße Waterloo Place im Zentrum Londons, einige machten Fotos. Der britische Künstler Banksy hatte in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs immer wieder mit Spontanaktionen überrascht, zuletzt mit Street-Art-Kunst an Wänden. Im Regelfall postet Banksy ein Foto seines Werkes auf der Plattform Instagram - in diesem Fall war das bis zum Vormittag nicht zu beobachten.

Über die Identität des Künstlers wird seit längerer Zeit diskutiert. Seine Werke werden für Millionensummen verkauft. Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass es sich um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt, eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Banksy sendet mit seinen Werken immer wieder auch politische Botschaften. Die Statue in Westminister könnte als Warnung vor einem verblendenden Patriotismus bewertet werden.