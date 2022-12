Unwetter Extreme Kältewelle überrollt USA an Weihnachtswochenende

Weite Teile der USA sind am Weihnachtswochenende in Schnee und außergewöhnlicher Kälte versunken. Vom Norden des Landes bis an die Grenze zu Mexiko sind die Auswirkungen zu spüren - teils mit dramatischen Folgen.