Bang Your Head in Balingen Ist die Gartenschau ein Grund für die Absage des Festivals?

Das Bang Your Head Festival ist Geschichte. In einer Stellungnahme schreiben die Veranstalter, dass unter anderem „ungünstige Begebenheiten“ zur Absage geführt hätten – darunter „lokale Parallelveranstaltungen“. Was sagt die Stadt Balingen dazu?