Britischer Filmstar: Heute lieber grantig statt romantisch: Hugh Grant wird 65

Mit seinem Lächeln und Dackelblick prägte Hugh Grant jahrelang romantische Komödien. Heute spricht der britische Schauspieler ungern darüber. Grant, so wirkt es, will viel lieber Bösewicht sein.
London - Für den Erfinder des unschuldigen Schlafzimmerblicks ist es wahrscheinlich schwierig, das Image des hoffnungslosen Romantikers loszuwerden. Oder, Hugh Grant? Der britische Schauspieler feiert am Dienstag (9.9.) seinen 65. Geburtstag - und er kämpft immer noch damit, in den 90er und 2000er Jahren zum Gesicht der großen romantischen Komödien geworden zu sein.