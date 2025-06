Herzogin Meghan und Prinz Harry: So deutlich haben sie Lilibet fast noch nie gezeigt

Bislang kannte die Öffentlichkeit nur ein Bild von Prinzessin Lilibet, auf dem die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan ganz und in Farbe zu sehen war: Die Sussexes veröffentlichten es 2023 nach Lilibets Taufe. Damals war die kleine Prinzessin zwei Jahre alt – und ein Rotschopf wie ihr Vater. Seither gab es nur flüchtige Impressionen von ihr: Mal war sie von hinten zu sehen, mal winzig klein auf einer Weihnachtskarte.

Zu Lilibets viertem Geburtstag hat Herzogin Meghan auf Instagram jetzt ein Bild gepostet, das etwas mehr zeigt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme hält Meghan Lilibet liebevoll im Arm, die Kleine schaut schüchtern in die Kamera, der Arm ihrer Mutter verdeckt ihr Gesicht nur zum Teil. Es sieht so aus, als befänden sich die beiden auf einem Boot. Meghans Haar ist vom Wind zerzaust.

Ein zweites Foto scheint relativ kurz nach der Geburt entstanden zu sein. Jeder Tag mit ihr sei besser und heller, schrieb die Herzogin zu den Bildern.

Lilibet ist das zweite Kind von Meghan und Prinz Harry, ihr Sohn Prinz Archie ist sechs Jahre alt. Lilibets vollständiger Name ist Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Harry und Meghan wählten den sehr intimen Spitznamen der 2022 verstorbenen Queen. Elizabeth II. soll nicht ganz glücklich mit dem Namen ihrer Urenkelin gewesen sein. Das schrieb im vergangenen Jahr zumindest der frühere BBC-Journalist Robert Hardman in dem Buch „Charles III: New King. New Court. The Inside Story.“ Als die Sussexes, die zu Lilibets Geburt bereits dem Königshaus den Rücken gekehrt hatten und in Kalifornien lebten, öffentlich verlauten ließen, die Queen habe der Namenswahl ihren Segen erteilt, sei die Queen „wütender gewesen, als ich sie je zuvor gesehen habe“, zitierte Hardman anonym einen Palastmitarbeiter.

Die Sussexes haben dem britischen Königshaus vor fünf Jahren den Rücken gekehrt. In einem Interview sagte Harry, der Lebensmittelpunkt seiner Familie sei Kalifornien. „Ich genieße es sehr, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen.“ Sein Fokus liege darauf, „der beste Ehemann und Vater zu sein, der ich sein kann“. Sein amerikanisches Leben, frei von royalen Verpflichtungen, fühle sich an, „als sei es das Leben, das meine Mutter sich für mich gewünscht hat“. In den USA könne er mit seinen Kindern Dinge tun, die er „aus Sicherheitsgründen in Großbritannien zweifellos nicht ausüben könnte“.