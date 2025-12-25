1 Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte am Klavier. Foto: IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Andrew Parsons/Kensington Palace / Avalon Ein kleines Konzert zu Weihnachten: Die britische Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte bezaubern mit einem Duett am Klavier die Fernsehzuschauer in Großbritannien.







Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Kate und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligabend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert. In der vorab aufgezeichneten und am Mittwochabend ausgestrahlten Aufnahme sind Kate und Charlotte Seite an Seite am Klavier sitzend zu sehen. Zusammen spielen sie einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper - Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig.