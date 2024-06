Britische Royals: Prinzessin Anne verlässt Klinik nach Unfall mit Pferd

1 Prinzessin Anne ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Foto: John Walton/PA Wire/dpa/Archiv

Am Sonntag war Prinzessin Anne in ein Krankenhaus gebracht worden. Offenbar war sie von einem Pferd verletzt worden. Was genau geschah, ist aber auch nach ihrer Entlassung noch unklar.









Bristol - Fünf Tage nach einem Zwischenfall mit einem Pferd hat Prinzessin Anne das Krankenhaus verlassen. Die 73-Jährige war wegen leichter Kopfverletzungen und einer Gehirnerschütterung in einer Klinik in Bristol behandelt worden. Ihr Ehemann Tim Laurence dankte in einer Stellungnahme vom Freitag dem gesamten Team des Southmead Hospital "für die Fürsorge, Kompetenz und Freundlichkeit während des kurzen Aufenthalts meiner Frau".