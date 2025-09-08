Britische Royals: Prinz Harry auf Heimatbesuch: Lotet er die Versöhnung aus?

Mehr als fünf Jahre liegt der Exodus von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem Königshaus schon zurück. Der «verlorene Sohn» von König Charles III. hat Sehnsucht nach einer Annäherung.
London - Für seinen Besuch in der alten Heimat hat sich Prinz Harry nicht irgendein Datum ausgesucht. Wenn der jüngere Sohn von König Charles III. heute in London auftritt, gedenkt das Land seiner Großmutter Queen Elizabeth II. Die langjährige Monarchin war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.