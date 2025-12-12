Britische Royals: König Charles kündigt Äußerung zu Krebserkrankung an

Nicht nur die Menschen im Vereinigten Königreich fragen sich, wie es um die Gesundheit des an Krebs erkrankten britischen Königs steht. Nun soll es ein Update geben - von Charles persönlich.
London - Erstmals seit Monaten will sich der britische König Charles III. (77) zum Stand seiner Krebserkrankung äußern. Das Update soll im Rahmen einer Videobotschaft heute Abend um 21 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Charles wolle damit Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen lenken.