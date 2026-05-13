Der König eröffnet mitten in der tiefen Regierungskrise das Parlament. Premierminister Kier Starmer muss weiter um sein Amt kämpfen.
London - Eigentlich sollen heute im britischen Parlament alle Augen auf König Charles III. gerichtet sein. Mit Krone und Gewand eröffnet der Monarch ab 12.30 (MESZ) feierlich das Sitzungsjahr und verliest die Gesetzesvorhaben - mitten in der tiefen Regierungskrise ist aber weiter offen, wer diese in den kommenden Monaten umsetzen wird. Premierminister Keir Starmer muss jeden Tag aufs Neue um sein Amt kämpfen, seine Partei ist gespalten.