Britische Parlamentswahl: Wahl in Großbritannien: Konservative vor Bedeutungslosigkeit

London - Die letzte Hoffnung bringt Rishi Sunak der Fußball. "It's not over until it's over", postet der britische Premierminister bei X. Dazu: Ein Bild, wie der 44-Jährige über den Ausgleich der englischen Nationalmannschaft in letzter Minute im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei jubelt. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Am Donnerstag wählt Großbritannien ein neues Parlament. Sunaks Post soll zeigen: Bis die Wahllokale schließen, kann alles passieren. Auch ein Sieg von Sunaks Konservativer Partei.