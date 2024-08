1 Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf eine Terrorattacke. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

London - Am belebten Leicester Square im Zentrum von London sind ein elfjähriges Mädchen und eine 34-jährige Frau niedergestochen worden. Die Opfer wurden am Tatort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Rettungsdienste mitteilten. Die Polizei nahm einen Mann fest. Es gebe keine weiteren Verdächtigen.