Brisante Partie als Abschluss: Letztes Spiel des Jahres – TSG Balingen beim SSV Reutlingen gefordert

1 Pedro Almeida Morais konnte Marcel Binanzer im Hinspiel gleich zwei Mal überwinden. Hier fällt gerade das 2:0. Foto: Kara

Die TSG Balingen beschließt ihr Fußballjahr am Samstag beim SSV Reutlingen. Anstoß an der Kreuzeiche ist um 14 Uhr. Murat Isik erkennt bei den Reutlingern eine veränderte Spielweise seit dem Trainerwechsel.









Die letzten 90 Minuten des Jahres stehen an und diese werden es nochmals in sich haben: Schließlich gastiert die TSG Balingen am Samstag beim SSV Reutlingen mitsamt seinen vielen ehemaligen Balingern. Bei ihrem jüngsten Auftritt (2:1-Sieg in Hollenbach) standen Marcel Binanzer, Cedric Guarino, Jonas Meiser, Tom Schiffel und Tobias Dierberger in der Startelf. Marco Gaiser wurde eingewechselt.