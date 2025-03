1 Ein 42-jähriger mutmaßlicher Brillendieb wurde verhaftet. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock

Polizei Balingen hat einen 42-jährigen Mann festgenommen. Dieser soll in zwei Optikerfilialen hochwertige Sonnenbrillen gestohlen haben. Der Haftbefehl wurde erlassen.









Link kopiert



Das Polizeirevier Balingen hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Brillendieb fassen können. Dem 42 Jahre alten Mann wird zur Last gelegt, im Laufe des Nachmittags in zwei Optikerfilialen in der Friedrichstraße zwei hochwertige Sonnenbrillen entwendet zu haben.