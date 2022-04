12 Très jolie – Brigitte Macron feiert auf dem Champ de Mars in Paris den Wahlsieg ihres Mannes Emmanuel Macron. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Mit ihren Wahltag-Outfits zeigt Brigitte Macron einmal mehr, warum die „Première Dame“ eine würdige Vertreterin des französischen Chic ist.















Da kommt sie auf die Bühne auf dem Pariser Champ de Mars – Brigitte Macron. Die Gattin des eben wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron trägt einen blauen Anzug mit silbernen Verschlüssen. Ein bisschen erinnert das Outfit an den Beatle-Look von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ – aber das im allerbesten Sinne. Dezent nimmt der Look einzelne Farben der französischen „Tricolore“ auf, aber bloß nicht zu plakativ.

Frankreichs neue und alte „Première Dame“ verkörpert bei ihrem Auftritt am Wahlabend einmal mehr das, was man landläufig französischen Chic nennt: unangestrengte Eleganz.

Die 69-Jährige weiß ziemlich genau, was ihr steht. Kleider, die ihre schlanke Silhouette betonen. Kurze Röcke, die über dem Knie enden und ihre grazilen Beine zeigen. Ja, Brigitte Macron ist stets stark geschminkt und sieht selbst im grauen Pariser Winter so gebräunt aus, als käme sie gerade von einem Urlaub an der Côte d’Azur zurück. Aber sie – die bekanntermaßen 24 Jahre älter ist als ihr Mann, der Präsident – versteckt ihr Alter nicht, versucht nicht, die Falten zu übertünchen. Ihrer Frisur, einem blonden „Long Bob“ mit Pony, ist sie schon lange treu.

Schmale Hosen und High Heels – das Rezept für lange Beine

Für ihren „Signature Look“, wie das in der Modesprache gerne genannt wird, soll sich Brigitte Macron von Delphine Arnault, der Vizepräsidentin von Louis Vuitton, beraten haben lassen. Die „Première Dame“ trägt gerne Kombinationen aus Jackett mit schmalen, leicht verkürzten Hosen. Dazu kombiniert Brigitte Macron High Heels – ein Erfolgsrezept für lange Beine. Aber auch in Jeans sieht man die 69-Jährige, kombiniert mit edlen Mänteln oder Oberteilen.

Bei der Stimmabgabe am Sonntag in Le Touquet, dem Badeörtchen am Ärmelkanal, in dem die Macrons privat leben, zeigte die 69-Jährige, wie „Business à la française“ geht: In einem beigefarbenen Anzug mit weißer Bluse – das Jackett war Oversize, die Hose superschmal. Und natürlich durften passend dazu die farblich abgestimmten hohen Hacken nicht fehlen.